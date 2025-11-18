https://news.day.az/world/1796251.html Вулкан Этна выпустил необычное кольцо дыма - ВИДЕО Вулкан Этна выпустил во время недавнего извержения необычное кольцо дыма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
