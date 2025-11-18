https://news.day.az/politics/1796258.html СГБ Азербайджана поделилась кадрами с заседания органов безопасности тюркских государств в Ханкенди - ВИДЕО Как сообщалось ранее, 14 ноября в городе Ханкенди состоялось XXVII пленарное заседание Конференции органов специальных служб тюркских государств на тему "Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных линий".
Как сообщалось ранее, 14 ноября в городе Ханкенди состоялось XXVII пленарное заседание Конференции органов специальных служб тюркских государств на тему "Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных линий".
Как передает Day.Az, служба государственной безопасности Азербайджана поделилась видеозаписью мероприятия на своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
Представляем данный видеоматериал:
