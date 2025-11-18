Хорошая новость для пользователей услуги "ƏDV Geri Al"

В Налоговый кодекс Азербайджана со следующего года планируется внести новое изменение, касающееся механизма возврата НДС. Проект поддержан комитетом Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к вынесению на пленарное заседание.

Как сообщает Day.Az, об этом написал депутат Вугар Байрамов на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, согласно новым изменениям, с будущего года гражданам будет возвращаться больше средств по механизму возврата НДС.

"Так, согласно предлагаемому проекту, механизм возврата НДС будет применяться к услугам парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров. Это означает, что граждане, пользующиеся такими услугами, смогут вернуть часть уплаченного ими налога.

Цель новых правил - усилить прозрачность в указанных секторах и стимулировать безналичные платежи. Одновременно это позволит вернуть потребителям часть затрат при пользовании такими услугами. Данный механизм имеет прямой стимулирующий характер. В этом контексте новые правила не только дают возможность гражданам вернуть часть потраченных средств, но и ускоряют процесс "обеления" данной сферы", - отметил Вугар Байрамов.

Ранее мы сообщали, что за январь-октябрь текущего года потребителям в рамках программы "Возврат НДС" возвращено более 156,7 млн ​​манатов.