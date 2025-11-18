Средний коридор открывает новые горизонты для торговли и инвестиций на Южном Кавказе

Развитие Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ, открывает новые возможности для торговли, инвестиций и укрепления региональной стабильности.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил бывший посол США в Узбекистане и Украине, директор Центра политики Евразии Atlantic Council Джон Хербст в кулуарах I Азербайджано-американского аналитического форума в Баку.

Хербст отметил, что участие США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией позволило продвинуть реализацию этого стратегического транспортного маршрута. "Средний коридор может стать драйвером торговли и инвестиций для Азербайджана, Армении, Турции и региональных партнеров", - подчеркнул он.

По его словам, контроль США за процессом реализации коридора создаёт условия для безопасного и стабильного функционирования маршрута, что открывает долгосрочные перспективы для экономического и транспортного сотрудничества в регионе.