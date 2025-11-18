https://news.day.az/society/1796240.html В Баку пешеход-"камикадзе" едва избежал смерти - ВИДЕО В Баку на магистральной дороге пешеход создал опасную ситуацию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видео, распространяемое в социальных сетях, было снято в Баку. На кадрах видно, что автомобиль двигался на высокой скорости, когда внезапно пешеход выбежал на середину дороги.
В Баку на магистральной дороге пешеход создал опасную ситуацию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видео, распространяемое в социальных сетях, было снято в Баку.
На кадрах видно, что автомобиль двигался на высокой скорости, когда внезапно пешеход выбежал на середину дороги. Он подверг опасности как свою жизнь, так и жизнь водителя.
Водителю удалось в последний момент предотвратить серьёзное ДТП.
Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля, и записи вызвали широкое обсуждение среди пользователей.
Водители отмечают, что пешеходам следует быть внимательными, а подобное поведение может привести к трагедии.
