В Баку пешеход-"камикадзе" едва избежал смерти

В Баку на магистральной дороге пешеход создал опасную ситуацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видео, распространяемое в социальных сетях, было снято в Баку.

На кадрах видно, что автомобиль двигался на высокой скорости, когда внезапно пешеход выбежал на середину дороги. Он подверг опасности как свою жизнь, так и жизнь водителя.

Водителю удалось в последний момент предотвратить серьёзное ДТП.

Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля, и записи вызвали широкое обсуждение среди пользователей.

Водители отмечают, что пешеходам следует быть внимательными, а подобное поведение может привести к трагедии.