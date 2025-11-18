Обгоны и аварии: дорожная полиция объяснила ключевую причину ДТП
Нарушение правил обгона остаётся одной из основных причин тяжёлых и трагических дорожно-транспортных происшествий на республиканских дорогах.
Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).
Отмечается, что к возникновению таких аварий чаще всего приводят высокая скорость, рискованные манёвры и неправильная оценка водителями реальной дорожной обстановки.
"Особенно опасны обгоны с выездом на полосу встречного движения - именно они становятся причиной лобовых столкновений. В таких случаях, поскольку скорость транспортных средств направлена навстречу друг другу, сила удара многократно возрастает, и последствия зачастую бывают трагическими".
ГУГДП ещё раз напомнило водителям, что обгон должен выполняться только в разрешённых дорожными знаками местах. Перед выездом на встречную полосу необходимо правильно оценить скорость и дистанцию встречных автомобилей и приступать к манёвру лишь после полной уверенности в безопасности.
"Не забывайте: основное условие безопасности на дорогах - внимание, ответственность и осторожность. Соблюдение правил - самый простой способ защитить себя и окружающих", - говорится в сообщении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре