Обгоны и аварии: дорожная полиция объяснила ключевую причину ДТП

Нарушение правил обгона остаётся одной из основных причин тяжёлых и трагических дорожно-транспортных происшествий на республиканских дорогах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Отмечается, что к возникновению таких аварий чаще всего приводят высокая скорость, рискованные манёвры и неправильная оценка водителями реальной дорожной обстановки.

"Особенно опасны обгоны с выездом на полосу встречного движения - именно они становятся причиной лобовых столкновений. В таких случаях, поскольку скорость транспортных средств направлена навстречу друг другу, сила удара многократно возрастает, и последствия зачастую бывают трагическими".

ГУГДП ещё раз напомнило водителям, что обгон должен выполняться только в разрешённых дорожными знаками местах. Перед выездом на встречную полосу необходимо правильно оценить скорость и дистанцию встречных автомобилей и приступать к манёвру лишь после полной уверенности в безопасности.

"Не забывайте: основное условие безопасности на дорогах - внимание, ответственность и осторожность. Соблюдение правил - самый простой способ защитить себя и окружающих", - говорится в сообщении.