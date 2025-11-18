В Еврокомиссии спрогнозировали рост военных расходов Евросоюза

Расходы на оборону в Евросоюзе, как ожидается, будут стабильно расти с 1,5% в 2024 году до 2% в 2027 году, заявил на пресс-конференции член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Стоит отметить, что прогноз учитывает только те расходы на оборону, которые были достаточно подробны и достоверно объявлены к дате окончания прогноза - 31 октября. Это означает, что национальные инвестиционные планы, которые в настоящее время разрабатываются государствами-членами, включая использование возможной финансовой помощи по программе (совместных оборонных инвестиций - ИФ) SAFE, не могли быть учтены", - объяснил еврокомиссар, представляя осенний экономический прогноз Еврокомиссии.

"Поэтому мы ожидаем, что расходы на оборону продолжат расти после того, как эти планы будут учтены", - добавил он.