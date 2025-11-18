Apple покинул дизайнер провального iPhone

Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, более шести лет работавший в Apple, покинул компанию и перешел в стартап, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта. Его уход привлек внимание внутри корпорации, поскольку специалист занимал заметную позицию в команде продуктового дизайна, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чоудхури был одним из ключевых участников проекта iPhone Air. В сентябре он представил устройство в ходе официальной видеопрезентации Apple, посвященном его разработке и техническим особенностям, что подчеркнуло его значимую роль в создании модели.

После ухода Джони Айва состав команды дизайнеров Apple существенно обновился: большинство прежних сотрудников либо завершили карьеру, либо перешли в другие компании. Ранее из Apple также ушел главный операционный директор Джефф Уильямс, который курировал дизайн-направление. После этого команда Уильямса перешла в подчинение непосредственно генеральному директору Тиму Куку.

iPhone Air - сверхтонкий смартфон Apple, который в продуктовой линейке пришел на смену Plus-версиям.