Какова эпидемиологическая ситуация по гриппу в Азербайджане?

Результаты специальных лабораторных исследований, проведённых на основании обращений, позволяют говорить о том, что эпидемиологическая ситуация по гриппу в стране в настоящее время остаётся стабильной, а случаи инфицирования носят единичный характер.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend заявил эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Таййар Эйвазов.

"Инфекция гриппа встречается на всех территориях круглогодично, однако имеет ярко выраженный сезонный характер. То есть рост сезонного гриппа осенью и зимой является закономерностью для стран с умеренным климатом, к которым относится и Азербайджан. Эффективность вакцинации против гриппа доказана и основана на международной практике. Можно сказать, что проведённая в этом году вакцинация в нашей стране позволит уменьшить число заболевших в течение всего эпидемического сезона, а также снизить риск возможных осложнений. К группам риска тяжёлого течения и осложнений при гриппе относятся дети до 5 лет, беременные, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями дыхательных путей и других органов, лица с иммунодефицитом различного происхождения, а также пожилые люди старше 65 лет", - отметил эксперт.

Следует отметить, что с 8 октября по 13 ноября в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, всего было вакцинировано 21 186 человек против гриппа.

Из них 2 700 человек - в возрасте 0-17 лет, 14 807 - в возрасте 18-59 лет, и 3 679 - старше 60 лет. Высококачественные вакцины против гриппа, ввезённые в страну Министерством здравоохранения, принадлежат французской компании Sanofi Pasteur. Желающие пройти вакцинацию могут обратиться в центральные районные больницы в регионах, а в Баку - в учреждения первичной медико-санитарной помощи, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги.

Добавим, что вакцинация проводится на добровольной основе.

