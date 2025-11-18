Массовые ДТП в России из-за снега

Обильный снегопад вызвал массовые ДТП в России.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Больше всего аварий в Петропавловске-Камчатском. Снега на полуострове выпало в 4 раза выше нормы, к тому же образовался сильный гололёд. 

Представляем вашему вниманию данное видео: