Массовые ДТП в России из-за снега - ВИДЕО

Обильный снегопад вызвал массовые ДТП в России. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Больше всего аварий в Петропавловске-Камчатском. Снега на полуострове выпало в 4 раза выше нормы, к тому же образовался сильный гололёд. Представляем вашему вниманию данное видео: