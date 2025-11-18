Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilanda görülən işlərlə tanış olublar

Zəngilana səfər çərçivəsində Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri şəhər ərazisində bir sıra obyektlərə, o cümlədən Zəngilan şəhər məscidinə, Zəngilan şəhər yaşayış kompleksinə, məktəb və uşaq bağçası binalarına baxış keçirilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bundan əlavə, Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan Hotel Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar.

Əlaqələndirmə Qərargahının üzvlərinin səfəri davam edir.