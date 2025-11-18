https://news.day.az/azerinews/1796287.html Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilanda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO Zəngilana səfər çərçivəsində Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri şəhər ərazisində bir sıra obyektlərə, o cümlədən Zəngilan şəhər məscidinə, Zəngilan şəhər yaşayış kompleksinə, məktəb və uşaq bağçası binalarına baxış keçirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bundan əlavə, Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan Hotel Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar.
Əlaqələndirmə Qərargahının üzvlərinin səfəri davam edir.
