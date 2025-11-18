Раскрыта тема Met Gala 2026

Редакторы Vogue раскрыли тему бала Met Gala 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующий материал появился на сайте издания.

Предстоящая весенняя выставка будет посвящена искусству костюма. "Эта выставка может стать поистине увлекательной экспозицией в музее и может включать в себя экспонаты из самых разных областей нашей коллекции - живописи, скульптуры, рисунков", - рассказал генеральный директор Метрополитен-музея Макс Холлейн.

Кроме того, стало известно, что с выставкой откроется новое пространство площадью около 1115 квадратных метров и будет располагаться рядом с Большим залом.

"Выставка станет поворотным моментом для департамента, который признает важнейшую роль моды не только в истории искусства, но и в современной культуре", - отметил куратор Метрополитен-музея Эндрю Болтон.