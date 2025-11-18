Швейцарский препарат показал эффективность в терапии одного из видов рака

Доказано, что экспериментальный пероральный препарат гиредестрант компании Roche снижает риск рецидива распространенной формы рака молочной железы после операции, что привело к росту акций компании и укреплению ее традиционных позиций в области онкологии.

Как сообщает Day.Az, швейцарский производитель лекарств заявил во вторник, что запланированный промежуточный анализ поздней стадии исследования показал, что экспериментальная таблетка привела к клинически значимому улучшению в сохранении отсутствия заболеваний у пациентов после операции по сравнению со стандартной эндокринной терапией.

Перспектива того, что препарат снизит распространение заболевания на ранней стадии на другие части тела, подняла стоимость акций компании на 6,1% до восьмимесячного максимума в 304,90 швейцарских франков (383,23 долларов), а аналитики JPMorgan назвали эту новость существенным позитивным сюрпризом, пишет Reuters.

Аналитики добавили, что в случае одобрения клиническое применение может принести около 5 миллиардов долларов годового дохода.

Таблетки гиредестранта относятся к классу пероральных селективных деградаторов эстрогеновых рецепторов (СЭРЭ) и предназначены для борьбы с опухолями, растущими в ответ на эстроген. По оценкам, на долю этих препаратов приходится до 80% всех случаев рака молочной железы.