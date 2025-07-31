«Азеришыг» проводит ремонт

- где и когда отключат электричество

31 июля на линии электропередачи 35 кВ "Гиркан", расположенной в зоне ответственности Лянкяранской районной электросети, запланированы ремонтные мероприятия.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", на время проведения технических работ - с 10:00 до 12:30 - будет временно ограничено электроснабжение ряда населённых пунктов. Без электричества останутся жители посёлков Герметюк и Гиркан, а также сёл Дашдалыгджар, Косалар, Мамуста, Сиявер и Вел.

По окончании восстановительных работ энергоснабжение в этих зонах станет более стабильным и качественным.