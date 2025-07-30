В Армении задержаны еще 3 сторонника Галстаняна

В Армении задержаны сторонники "Священной борьбы", проводившие акцию протеста - Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, этих лиц обвиняют в том, что они были активными участниками протестного движения, начатого Багратом Галстаняном.

Напомним, в отношении Галстаняна 26 июня была избрана мера пресечения в виде ареста. Его обвиняют в насильственном захвате власти, попытке государственного переворота.