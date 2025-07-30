https://news.day.az/world/1771044.html В Армении задержаны еще 3 сторонника Галстаняна В Армении задержаны сторонники "Священной борьбы", проводившие акцию протеста - Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, этих лиц обвиняют в том, что они были активными участниками протестного движения, начатого Багратом Галстаняном.
В Армении задержаны еще 3 сторонника Галстаняна
В Армении задержаны сторонники "Священной борьбы", проводившие акцию протеста - Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, этих лиц обвиняют в том, что они были активными участниками протестного движения, начатого Багратом Галстаняном.
Напомним, в отношении Галстаняна 26 июня была избрана мера пресечения в виде ареста. Его обвиняют в насильственном захвате власти, попытке государственного переворота.
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