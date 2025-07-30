Польша планирует приостановить безвиз для нескольких стран

Власти Польши собираются направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы польского МВД Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24.

"Мы, скорее всего, направим заявку в рамках Шенгенского соглашения с просьбой отказаться от безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек. Как объяснил политик, не назвав конкретные страны, рестрикции будут касаться тех государств, чьи граждане регулярно нарушают закон в Польше. Мрочек привел в качестве примера Колумбию - в августе 2024 года Варшава обязала граждан этой латиноамериканской страны оформлять рабочие визы в случае соответствующей цели поездки, при этом безвизовый въезд для туристов не был отменен.

Польский премьер Дональд Туск ранее, рассказал о планах убедить коллег по ЕС в необходимости отмены безвиза для граждан Грузии. В то же время, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что не видит смысла в отмене безвизового въезда для граждан Грузии, по его мнению, ЕС стоит ограничиться персональными санкциями в отношении представителей властей страны.

По статистике польской полиции, лидируют по количеству совершенных преступлений среди иностранцев граждане Украины, Грузии и Беларуси.