Трамп захотел сделать США «столицей мира» в этой отрасли

Президент США Дональд Трамп намерен превратить Соединенные Штаты в "криптовалютную столицу мира".

Как передает Day.Az, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в комментарии The Washington Post.

"Руководствуясь видением президента, администрация в настоящее время выполняет обещание Трампа сделать Соединенные Штаты "криптовалютной столицей мира"", - написал он.

Бессент добавил, что Трамп вскоре представит еще один важный документ - новый отчет Президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов. Он подчеркнул, что целью руководства США является предоставление предпринимателям и инвесторам правовой определенности в криптовалютной отрасли.