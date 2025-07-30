Прибыль Mercedes-Benz упала

Прибыль автомобильного концерна Mercedes-Benz в первом полугодии 2025 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя.

"Снижение показателя составило 55,8% - с €6,1 млрд до примерно €2,7 млрд. Среди причин падения прибыли концерн назвал ввозные пошлины США, высокие цены на энергоносители и сырье, сокращение продаж и расходы, связанные с реструктуризацией компании", - сообщает агентство.

До этого стало известно, что потери немецкого автоконцерна Volkswagen от пошлин США, инициированных Дональдом Трампом, составили €1,3 млрд.