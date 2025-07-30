В Швеции зафиксирована вспышка опасной инфекции

В последние недели в Швеции наблюдается значительное увеличение числа заболевших кишечной инфекцией, вызванной бактерией Campylobacter.

Как передает Day.Az, по данным Агентства общественного здравоохранения, количество зарегистрированных случаев выросло с 30 в начале июня до более чем 200 на прошлой неделе.

Как словам специалистов агентства, рост заболеваемости носит сезонный характер и обычно достигает пика в августе. Основной источник заражения - куриное мясо. Campylobacter вызывает у человека диарею, лихорадку и тошноту. В большинстве случаев симптомы проходят самостоятельно через несколько дней. Более тяжёлые формы болезни встречаются редко.

Для предотвращения заражения специалисты рекомендуют тщательно готовить мясо (до 70 °C), не использовать одну и ту же посуду для сырой и готовой еды и соблюдать гигиену на кухне. Бактерия также может передаваться через непастеризованное молоко, домашних животных и загрязнённую воду.

Случаи инфекции подлежат обязательной регистрации, а о возможных вспышках, связанных с водой или продуктами, должны быть немедленно проинформированы местные органы охраны окружающей среды.