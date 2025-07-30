Наводнение в Индии

Город Манди в штате  Химачал-Прадеш в Индии сильно пострадал в результате наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Погибли как минимум три человека, десятки (по неофициальным данным сотни) пропали без вести.