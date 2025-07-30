https://news.day.az/world/1771048.html Наводнение в Индии - трое погибли, десятки пропали без вести - ВИДЕО Город Манди в штате Химачал-Прадеш в Индии сильно пострадал в результате наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Погибли как минимум три человека, десятки (по неофициальным данным сотни) пропали без вести.
Наводнение в Индии - трое погибли, десятки пропали без вести - ВИДЕО
Город Манди в штате Химачал-Прадеш в Индии сильно пострадал в результате наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Погибли как минимум три человека, десятки (по неофициальным данным сотни) пропали без вести.
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