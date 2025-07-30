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Наводнение в Индии - трое погибли, десятки пропали без вести - ВИДЕО

Город Манди в штате Химачал-Прадеш в Индии сильно пострадал в результате наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Погибли как минимум три человека, десятки (по неофициальным данным сотни) пропали без вести.