Ещё кадры землетрясения на Камчатке и его последствий.

Как передает Day.Az, в сети продолжают появляться новые видео и фотографии с места мощного землетрясения магнитудой 8,7, которое произошло на Камчатке. Подземные толчки ощущались в ряде населённых пунктов региона, вызвав панику среди местных жителей. Сообщается о разрушениях зданий, перебоях в электроснабжении и временной эвакуации населения из прибрежных районов.

После землетрясения была зафиксирована серия волн цунами, которые достигли береговой линии. Местные и федеральные службы перешли в режим повышенной готовности. Ведутся работы по оценке ущерба, спасатели продолжают обход пострадавших районов.

Жители делятся в соцсетях кадрами с места событий - на записях видно, как дрожит земля, срабатывает сигнализация, а волны заливают прибрежную территорию. Специалисты не исключают повторных толчков, и рекомендуют сохранять бдительность.