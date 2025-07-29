Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров - ФОТО
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29-го июля приняла участие в заключительном заседании Подготовительного комитета 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в городе Женева Швейцарской Конфедерации.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Было отмечено, что открывая заседание вступительным словом, президент Межпарламентского союза Тулия Аксон предоставила информацию о повестке дня заседания.
Сообщается, что во Всемирной конференции участвуют 120 делегаций, включая спикеров парламентов 102 стран.
На мероприятии прошел обмен мнениями о проделанной работе по подготовке к 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, отчете последнего заседания комитета, принятии итогового документа Всемирной конференции и других организационных вопросах.
Было подчеркнуто, что в заседании участвовали спикеры парламентов, избранные в комитет от географических групп Межпарламентского союза.
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