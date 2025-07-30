В беднейшей стране мира предложили помочь США

Отколовшийся от Сомали в 1991 году Сомалиленд предложил президенту США Дональду Трампу разместить военную базу на Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи лоббирует Вашингтон, чтобы тот поддержал стремление полуавтономного региона к признанию, присоединяясь к более широкой борьбе за внимание Дональда Трампа", - пишет агентство.

При этом Сомалиленд также предложил заключить сделку по полезным ископаемым, что особенно может быть заманчивым для Вашингтона, поскольку "США соперничают с Китаем за стратегические ресурсы в Африке".