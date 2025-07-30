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Эльчин Масиев назначен на матч ПСЖ - "Тоттенхэм"

Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение от УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет четвертым арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между ПСЖ (Франция) и "Тоттенхэмом" (Англия). Встречу обслужит португалец Жоау Педру Силва Пинейру. Поединок состоится 13 августа на стадионе "Фриули" в Удине, Италия.