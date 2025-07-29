https://news.day.az/hitech/1770909.html Китайская iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1 Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1 (Shuang Quxian-1, SQX-1) со спутником Enshi Xidu Shanquan. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Синьхуа". Пуск носителя с космическим аппаратом состоялся 29 июля в 07:11 по московскому времени с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.
Китайская iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1
Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1 (Shuang Quxian-1, SQX-1) со спутником Enshi Xidu Shanquan.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Пуск носителя с космическим аппаратом состоялся 29 июля в 07:11 по московскому времени с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре