https://news.day.az/hitech/1770909.html

Китайская iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1

Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1 (Shuang Quxian-1, SQX-1) со спутником Enshi Xidu Shanquan. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Синьхуа". Пуск носителя с космическим аппаратом состоялся 29 июля в 07:11 по московскому времени с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.