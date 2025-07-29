https://news.day.az/sport/1770902.html Олимпийская чемпионка попала под камнепад Бывшая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпиока Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане. Как передает Day.Az, об этом сообщает ZDF. "Из-за сложностей со спасательной операцией до нее пока никто не смог добраться.
Олимпийская чемпионка попала под камнепад
Бывшая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпиока Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ZDF.
"Из-за сложностей со спасательной операцией до нее пока никто не смог добраться. Во время облета на вертолете было установлено, что Дальмайер, опытная альпинистка, как минимум серьезно пострадала", - утверждает телеканал.
Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, но из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля.
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