В Şuşa Qalası состоялась презентация блюд карабахской кухни для гостей Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025

В атмосфере азербайджанского гостеприимства и кулинарного мастерства в бакинском ресторане Şuşa Qalası состоялась презентация блюд карабахской кухни для участников и судей международного чемпионата Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025, сообщает Day.Az.

Чемпионат впервые организован в стране Гильдией кулинаров Азербайджана, Бакинской ассоциацией кулинаров и проектом DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана".

Гостей из Турции, Шри-Ланки, Пакистана, Узбекистана и других стран ждал не просто ужин, а настоящее путешествие во вкусовую палитру Карабаха: блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение, демонстрация кулинарных техник, история каждого угощения - всё это создало глубокую и многослойную картину кулинарной традиции региона.

Особым моментом вечера стало вручение почетных званий: в Ассоциацию кулинаров Турции были приняты мастера кулинарного искусства - Габиль Гулиев и Этибар Керимли.

"Карабахская кухня - это отражение культурной памяти Азербайджана. Она вобрала в себя всё: и географию, и историю, и народный характер. Сохранять и популяризировать эту кухню - значит сохранять нашу идентичность", - отметил Этибар Керимли.

Среди гостей был и председатель Ассоциации кулинаров Денизли (Турция) Сулейман Курсак, который не скрывал восхищения: "Карабахские блюда - это настоящее искусство. Мне приятно быть частью этого события и представить свою авторскую гастрономическую программу. На мастер-классе я покажу, как можно соединить традиции и современные технологии турецкой кухни".

Сам чемпионат Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025, объединивший профессиональных поваров, кондитеров и студентов профильных вузов, стал международной ареной обмена опытом и творческого вдохновения. Об этом рассказал председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

"Мы создаем платформу, на которой таланты могут заявить о себе. Отечественные и зарубежные мастера демонстрируют не только технику, но и философию своей кухни".

Участники будут соревноваться в категориях - "Национальный стол сладостей", "Арт-класс (изделия из сладостей и шоколада)", "Свадебный торт", "Искусство хлебопечения", "Композиции из резьбы по фруктам и овощам".

Судейскую коллегию представят ведущие специалисты из разных стран - Сулейман Курсак (Турция), Метин Айхан (Турция), Шахид Мийан (Пакистан), Хусейн Шипал (Турция), Чамиль Фернандо (Катар), Хошан Десилва (ОАЭ), Дон Давид (Азербайджан), Бахруз Гальбинур (Азербайджан).

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