В Баку продолжается проект «Киновечера на бульваре»
При поддержке Министерства культуры и совместной организации киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Управления приморского бульвара продолжается реализация нового проекта под названием "Киновечера на бульваре".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".
В рамках проекта очередное мероприятие состоится 2 августа - в День кино.
На этот раз любители кино посмотрят фильм "Где Ахмед?", снятый киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Напомним, что в рамках проекта 19 июля на первой демонстрации был показан фильм "Встреча", также снятый киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Показ посетили сотни зрителей.
В рамках проекта также была организована выставка костюмов и реквизита киностудии "Азербайджанфильм", а также съемочного и технического оборудования. Посетители выставки с интересом рассматривали костюмы и аксессуары своих любимых героев, а также оборудование, использовавшееся во время съемок.
Отметим, что цель проекта - просвещение молодого поколения в духе патриотизма и национальных ценностей, а также популяризация азербайджанского кинематографа не только среди жителей Баку, но и среди туристов, находящихся в городе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре