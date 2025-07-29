В Испании конфискована крупная партия гашиша, замаскированная под продукты питания

Полиция Испании конфисковала у наркоторговцев несколько тонн гашиша в провинции Кадис на юге страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте испанского МВД.

"Сотрудники Национальной полиции в рамках Специального плана безопасности на юге страны перехватили партию гашиша весом 3500 килограммов", - говорится в заявлении ведомства.

Часть партии весом 1800 килограммов гашиша, скатанного в шарики, преступники завернули в обертки, внешним видом напоминающие апельсины. Остальную часть запрещенных веществ они расфасовали в мешки из-под строительных материалов и какао.