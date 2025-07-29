Ученые обнаружили еще 2 времени года

Ученые обнаружили на Земле еще два времени года.

Как передает Day.Az, к четырем привычным временам года добавились еще два.

Команда международных исследователей предупреждает: в глобальный климатический календарь уже прочно вошли два новых сезона, вызванные деятельностью человека - сезон дымки и сезон мусора.

Эти явления нарушают экосистемы, угрожают здоровью миллионов людей и уже стали ежегодными.

Сезон дымки ежегодно охватывает Юго-Восточную Азию с июня по сентябрь.

Основной причиной является массовое выжигание тропических торфяников для нужд сельского хозяйства в Индонезии и Малайзии.

Подобные события фиксируются зимой на севере Индии, где сжигание остатков урожая совпадает с праздником Дивали. В США сезон лесных пожаров, ранее ограниченный летом, теперь начинается весной и длится до декабря.