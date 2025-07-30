Сахиба Гафарова провела в Женеве встречи с коллегами из ряда стран

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Женеву (Швейцарская Конфедерация) 30 июля провела встречи с председателем Палаты представителей парламента Ирландии Вероной Мерфи и председателем парламента Молдовы Игорем Гросу.

Об этом в среду Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече с Вероной Мерфи было отмечено значение международной деятельности парламентов, парламентской дипломатии.

"Было подчеркнуто, что мероприятия Межпарламентского союза имеют важное значение как с точки зрения укрепления связей между народами, так и совместной работы парламентов в решении вызовов, проблем, волнующих все страны и народы на глобальном уровне. В ходе беседы была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей между парламентами Азербайджана и Ирландии. На встрече была отмечена важность межпарламентских групп дружбы с точки зрения развития взаимного сотрудничества и выражено обоюдное намерение по дальнейшему укреплению этих связей в будущем.

На встрече с председателем парламента Молдовы было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами. Была отмечена взаимная поддержка Азербайджана и Молдовы в международных организациях. В ходе беседы было отмечено, что отношения между парламентами являются важным направлением отношений между двумя странами, был оценен высокий уровень связей, сформированных сегодня между парламентами Азербайджана и Молдовы как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Было подчеркнуто особое значение взаимных визитов групп дружбы, делегаций парламентов.

В рамках 6-й Всемирной конференции председателей парламентов состоялись встречи председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, председателем Национальной ассамблеи Республики Кот-Д'Ивуар Адама Биктого.

На встречах состоялся обмен мнениями об отношениях между парламентами. В частности было отмечено, что 6-я Всемирная конференция председателей парламентов является хорошей возможностью для обмена мнениями об общих интересах законодательных органов, было отмечено значение сотрудничества в рамках таких важных международных платформ", - отмечается в сообщении.