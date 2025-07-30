Как на месте "Советской" появился Центральный парк

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку есть места, которые и сегодня жители столицы продолжают называть по-старому, хотя у этих улиц давно другие имена. Например, "Шамахинка", "Молоканка", "Советская...

"Советской" называют проспект Нариманова, переходящий в улицу Абдуллы Шаига таксисты и водители автобусов. Но подразумевается под этим названием не конкретная улица, а целый район. Значительная территория, охватывающая пространство от Бешмертебе до Госкомстата. "Советская" - это старый район города, неразрывно связанный с историей Баку. Но времена меняются, меняется и город, избавляющийся от ветхих кварталов. Сегодня от района ветхой застройки осталось несколько улиц - узких, неухоженных и перенаселенных.

Когда начался снос условной "Советской", невозможно было представить, что эта территория может преобразиться. Здесь было царство нахалстроя, крыс, разбитого асфальта, постоянно прорывающихся подземных вод и проблемной канализации. Если на "внешней" границе района - добротные дома, во внутренней части большая часть построек представляла унылое зрелище. Стены многих домов, не вынося сырости, рушились, а жители не успевали латать полы и прогнившие коммуникации.

Те, кто никогда не жил в том районе и сегодня льют слезы по "разрушенной истории Баку", ни за что не согласились бы пожить в подобных условиях сами. Поселение, созданное полторы сотни лет назад за пределами Ичеришехер как Баиршехер сохранило свою историю многими архитектурно богатыми зданиями и значимыми постройками. Но трущобы в самом центре разрастающегося и расцветающего день ото дня Баку были неуместны. Зато город нуждался в зеленых зонах. В том числе в оздоровлении экологической ситуации в центре. Будем честны - район под названием "Советская" не подлежал ремонту и восстановлению. Следует также подчеркнуть, что этот район никогда не был зеленой зоной, и его снос никакого ущерба экологии не нанес. Скорее наоборот, центр города, наконец, смог вздохнуть.

Ныне на большей части бывшей "Советской" располагается замечательный Центральный парк. Он продолжает разрастаться по мере сноса оставшихся фрагментов ветхой застройки.

Это огромная, совершенно нетипичная по планировке для Баку зеленая зона, террасами уходящая в гору. Центральный парк словно картинка, взятая из красочного альбома, перенесенная на панораму Баку. Зеленые холмы, белые дорожки, разноцветные скамейки, необычные для нашего города ландшафтные решения. За шесть лет со дня открытия первой части парка здесь подросли деревья, и в их тени бакинцы устраивают пикники на зеленых лужайках. Это, можно сказать, был первый парк столицы, где было разрешено ходить по газонам. В дальнейшем строгие ограничения были сняты и в других парках столицы. И теперь вместо запретительных знаков на зеленых лужайках бегают дети и устраивают посиделки молодежные кампании.

За несколько лет на месте душной, запыленной и пропахшей плесенью и крысами территории образовалась особая экологическая среда. В Центральном парке не жарко. Как бы не пекло за его пределами, сворачивая от Бешмертебе на парковую аллею, сразу окунаешься в свежесть. Здесь уже сформировался свой микроклимат, здесь совсем другой воздух.

Благоустройство этой территории началось в 2013 году. Сам парк спроектирован известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом. Задачей проекта было предоставить пешеходам на территории от проспекта Нариман Нариманова до Дворца Гейдара Алиева возможность беспрепятственного передвижения. Результат получился более чем замечательный.

Парк очень большой и обойти его с севера на юг и с запада на восток за раз не так уж просто. Особенно если подниматься по невероятному серпантину, порой круто уходящему в гору. Поднявшись, увидишь панораму, которой жители города были лишены до мая 2019 года.

Первая часть парка открылась 22 мая 2019 года, вторая - 30 декабря 2022 года. А 7 ноября 2024 года состоялось открытие третьей части парка. Все три сегмента, являясь частью единого целого, тем не менее, отличаются и интересны каждый по-своему. Особенно грандиозна первая часть, состоящая из трех зеленых полос, отделенных друг от друга магистралями, и включающая воздушный мост. Третья часть, которую бакинцы ждали долго и с нетерпением, отличается особенно. Все ландшафтные решения и архитектурные элементы тут очень просты и бесхитростны, но в этой простате есть особая роскошь.

Важно, что в результате благоустройства территории стала хорошо видна ранее мало заметная среди тесной застройки мечеть Тезепир. Сейчас идет подготовка к дальнейшему расширению парка, в результате чего соборная мечеть окажется окруженной зеленой зоной. В рамках проекта будет продолжено создание Центрального парка, который охватит еще ряд улиц.

Тема экологии сегодня особенно актуальна. Поэтому хочется еще раз подчеркнуть важность подобных зеленых зон, не только меняющих облик города, но и влияющих на его экологическое здоровье. Центральный парк Баку является важным элементом городской экосистемы, способствующим улучшению качества жизни горожан и созданию более комфортной и здоровой среды для проживания.

Это зеленое пространство в самом центре огромного города можно назвать его легкими, способствующими очистке воздуха, снижению температуры и созданию благоприятной среды для отдыха и рекреации. Несмотря на то, что парк располагается между несколькими загруженными магистралями, здесь легко дышится. Надо сказать, что за состоянием зеленых насаждений тут серьезно следят, поэтому зелень всегда свежая и здоровая.

Центральный парк - это огромное достижение, это настоящий подарок жителям города. Многие годы единственным местом для прогулок был приморский бульвар. Теперь достаточно перейти дорогу - и оказываешься в зеленом раю. Здесь всегда много народу, много детей, мамочек с колясками, трогательно беседующих на скамейках стариков. А жители близлежащих домов даже устраивают пикники с самоваром.

За шесть лет Центральный парк стал неотъемлемой частью жизни Баку. Даже трудно представить, что его когда-то не было, а была тесная, обветшалая "Советская". Да, с этим районом у многих жителей Баку старшего поколения связаны молодость и биография, но память остается, а жизнь идет вперед.