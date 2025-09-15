Азербайджанские борцы завоевали три медали на чемпионате мира в Загребе

Чемпионат мира по вольной борьбе продолжается в Загребе, столице Хорватии.

Как сообщает Day.Az, во второй день турнира определились первые призёры.

Азербайджанский борец Нураддин Новрузов (61 кг) в утешительных поединках с явным преимуществом победил эквадорца Джошуа Крамера (10:0) и украинца Камила Каримова (12:2). В схватке за бронзовую медаль он уверенно одолел представителя КНДР Кума Кима и занял третье место в мире.

В весовой категории до 86 кг Арсений Джиоев завоевал бронзу, победив в утешительном бою украинца Мухаммеда Алиева (7:2), а затем француза Рахима Магамадова (7:0).

В финале весовой категории до 125 кг Георгий Мешвилдишвили встретился с иранцем Амиром Зареем и уступил титулованному сопернику со счётом 0:5, став серебряным призёром чемпионата.

Отметим, что для всех трёх азербайджанских спортсменов эти награды стали первыми медалями на взрослом чемпионате мира.