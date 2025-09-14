Новый Xiaomi 16 обещает стать самым мощным смартфоном в мире

Флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в бенчмарке AnTuTu v11 демонстрирует рекордный результат в 4,4 млн баллов, что существенно превышает показатели конкурентов. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если информация подтвердится, новый чипсет станет самым мощным решением на рынке. Ранее Vivo похвасталась результатом конкурентного чипа MediaTek Dimensity 9500, который показал около 4 млн баллов при тестировании смартфона Vivo X300 Pro.

По слухам, Snapdragon 8 Elite Gen 5 оснащен двумя вычислительными ядрами с частотой 4,61 ГГц и шестью производительными ядрами на 3,63 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц. Такой набор должен обеспечить заметный рост производительности в играх и задачах, связанных с искусственным интеллектом.

MediaTek Dimensity 9500, в свою очередь, использует восемь высокопроизводительных ядер (четыре Cortex-X930 и четыре Cortex-A730) и поддерживает новый набор инструкций SME2, созданный совместно с ARM.

Ожидается, что первыми устройствами на новых чипах станут Xiaomi 16 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Vivo X300 на Dimensity 9500. Их презентация ожидается в конце сентября.