Пожар в двухэтажном объекте в Баку

В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в мансарде двухэтажного объекта площадью 440 м² сгорели вещи на площади 30 м².

Во время возгорания пожарные и спасатели эвакуировали 4 человек и передали их бригаде скорой помощи.

Остальная часть объекта была защищена от огня. Пожар ликвидирован силами подразделений пожарной охраны.