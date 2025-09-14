https://news.day.az/society/1780335.html Пожар в двухэтажном объекте в Баку В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в мансарде двухэтажного объекта площадью 440 м² сгорели вещи на площади 30 м². Во время возгорания пожарные и спасатели эвакуировали 4 человек и передали их бригаде скорой помощи.
