Азербайджанская кухня представлена на кулинарном фестивале в Швеции

В шведском Гётеборге состоялся крупный кулинарный фестиваль, организованный городским муниципалитетом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии были представлены кулинарные традиции 30 стран мира, среди которых достойное место заняла и азербайджанская гастрономия.

Азербайджанский Карабахский центр (Azərbaycan Qarabağ Mərkəzi) подготовил к фестивалю богатый ассортимент национальных блюд и сладостей. Посетителям предлагалась долма, плов, традиционные сладости - пахлава и кята, а также гогал.

Представленные блюда вызвали живой интерес у иностранных гостей. Многие из них с восторгом отмечали уникальный вкус и богатство национальных кулинарных традиций Азербайджана. По словам организаторов, в частности, свидетельством успеха стало то, что посетители, однажды попробовав национальные блюда, возвращались вновь, чтобы повторить это гастрономическое впечатление.

"Мы надеемся, что смогли достойно представить нашу страну этой презентацией. Участие в фестивале стало еще одним подтверждением признания азербайджанской кухни как богатой, самобытной и обладающей уникальными вкусами, достойными мировой гастрономической культуры", - отметила председатель Азербайджанского Карабахского центра Ульвия Наджафова.