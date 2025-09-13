В Баку во второй Аллее почетного захоронения ветераны спецслужб Азербайджана почтили память легендарного разведчика Рзагулу Гулиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Мероприятие, организованное Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс", было приурочено к 110-летию со дня рождения Рзагулу Гулиева.

Председатель "Альянса" Фахри Абасов рассказал о славном пути Рзагулу Гулиева - исторической личности, внесшей огромный вклад в развитие органов спецслужб, обеспечение безопасности страны. Было отмечено, что будучи разведчиком, он не жалел своих сил ради обеспечения безопасности Азербайджана. Он подходил к любому порученному делу с высокой ответственностью, отдавал свои знания, опыт и силы на благо народа. Рзагулу Гулиев активно участвовал в общественно-политической жизни страны, был человеком с высоким авторитетом среди народа.

Своими воспоминаниями о профессиональных и человеческих качествах Рзагулу Гулиева поделились ветераны спецслужб, почетные члены "Альянса" Шамиль Сулейманов и Ариф Зейналов, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалил Халилов. От имени семьи дочь Рзагулу Гулиева - Зарифа Гулиева выразила признательность за организацию мероприятия и добрую память об отце.

Было подчеркнуто, что Рзагулу Гулиев был соратником общенационального лидера Гейдара Алиева в годы работы в КГБ Азербайджанской ССР. Гейдар Алиев высоко ценил Рзагулу Гулиева за его профессиональные и человеческие качества. Их также связывали не только родственные узы, но и необычайная душевная близость и дружба. Гейдар Алиев очень тяжело перенес кончину Рзагулу Гулиева, сам нес гроб с его телом до места захоронения и выступил на церемонии прощания от имени семьи.

Рзагулу Гусейн оглу Гулиев родился 13 сентября 1915 года в Зангезурском регионе. Но в результате зверств армянских дашнаков в 1918 году его семья стала беженцами. В боях за родную землю погиб и 23-летний брат Гусейна. Это было самое тяжелое время для семьи. Тогда же он потерял отца, а через год мать.

Из рассказа дочери Рзагулу Гулиева Зарифы ханым: "Наш дедушка Гусейн был родным братом Иззет ханым, матери Гейдара Алиева. В 1918 году на село напали дашнаки, и почти вся семья погибла. Кое-кому удалось спастись. Папа всегда плакал, когда вспоминал эти ужасные дни - он, хотя и был малышом тогда, все помнил. Когда они бежали от армян, то сделали привал где-то в горах. И умирающий, ослабевший от долгого пути и пережитых страданий отец попросил воды. Пока мальчик ходил за водой к источнику, отец скончался. Рзагулу всю жизнь корил себя за то, что не успел исполнить последнее желание отца. Когда он рассказывал об этом, у него из глаз лились слезы".

В связи с потерей родителей трудовую деятельность начал с малых лет, до 1929 года проживая в селении Зейнадин Нахчыванского района, работал в сельском хозяйстве. С 1929 по 1940 годы работал в различных учреждениях и организациях и учился в престижных вузах бывшего СССР. С 1940 по 1944 годы работал в военном комиссариате и прокуратуре. С 1944 года начал служить в органах государственной безопасности Азербайджана и прослужил там более 35 лет, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя крупных подразделений и получив звание полковника, обладал непререкаемым авторитетом.

В советские времена, когда простому народу было непросто найти поддержку и справедливость в бюрократических структурах, существовали люди, к которым тянулись все - и рабочие, и нефтяники, и железнодорожники. Одним из таких людей был Рзагулу Гулиев - человек с редким даром работать с людьми и выслушивать их.

В то время многие сторонились учреждений вроде КГБ, однако к Гулиеву отношение было иным - к нему испытывали безоговорочное доверие. Он помогал каждому, невзирая на статус и социальное положение. Будь то простой железнодорожник или крупный специалист - если возникала проблема, люди шли не в горком, а к нему.

У Рзагулу Гулиева был потрясающий талант вникать в проблемы людей, находить пути решения и добиваться справедливости. Часто он лично обращался к начальству, тратил свое время на разбирательства, чтобы восстановить права и порядок. Его коллеги и знакомые не раз отмечали у него глубокое чувство справедливости - малейшая несправедливость могла вывести его из себя.

Сегодня память о Рзагулу Гулиеве живёт в сердцах тех, кто знал его как человека с большой буквы, готового прийти на помощь и защитить слабых.

Он не раз избирался депутатом городских и районных советов народных депутатов, был заместителем начальника Управления иностранного туризма при Совете министров Азербайджанской ССР, награжден государственными орденами.

В 1979 году, выйдя на пенсию, Рзагулу Гулиев работал начальником бакинского отделения Всесоюзного акционерного общества "Интурист". Скончался в апреле 1982 года после тяжелой болезни. Высшее руководство Азербайджана подписало некролог в официальных газетах.

Рзагулу Гулиев - один из достойных сынов Азербайджана, которых с гордостью вспоминают и по сей день, память о нем бережно хранится.