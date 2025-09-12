https://news.day.az/sport/1779907.html "Манчестер Сити" официально поприветствовал Доннарумму "Манчестер Сити" в социальной сети X опубликовал приветственный пост, посвященный вратарю Джанлуиджи Доннарумме, перешедшему из "Пари Сен-Жермен". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, публикация сопровождалась фотографиями голкипера сборной Италии на тренировке в дождливый день, что символично для Манчестера.
Сам Доннарумма также отметил переход у себя в социальных сетях: "Горд и счастлив быть здесь. Приступим к работе".
Отметим, что с голкипером подписан 5-летний контракт.
В настоящий момент "Манчестер Сити" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
