"Манчестер Сити" официально поприветствовал Доннарумму

"Манчестер Сити" в социальной сети X опубликовал приветственный пост, посвященный вратарю Джанлуиджи Доннарумме, перешедшему из "Пари Сен-Жермен".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, публикация сопровождалась фотографиями голкипера сборной Италии на тренировке в дождливый день, что символично для Манчестера.

Сам Доннарумма также отметил переход у себя в социальных сетях: "Горд и счастлив быть здесь. Приступим к работе".

Отметим, что с голкипером подписан 5-летний контракт.

В настоящий момент "Манчестер Сити" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.