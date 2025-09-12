Paramount намерена приобрести Warner Bros Discovery

Paramount Skydance готовит предложение о поглощении Warner Bros. Discovery (WBD), стремясь объединить два крупнейших американских медиаконгломерата и голливудские киностудии.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа, объединение Paramount и WBD изменит облик индустрии развлечений и медиа в США, впервые объединив известные бренды в сфере телевидения, кино и новостей - от "Южного парка" и "Супермена" до CNN и "60 минут".

Акции WBD подскочили на 34 процента после публикации отчета и закрылись с ростом на 29 процента. Компания владеет целым рядом медиаактивов, включая киностудию Warner Bros, новостную сеть CNN, франшизу DC Comics и ряд телевизионных сетей, в том числе HBO.

Paramount также владеет легендарной киностудией Paramount Pictures, а также телевещательными компаниями, включая CBS в США, Channel 5 в Великобритании, Comedy Central и MTV.

Дэвид Эллисон ранее заключил сделку на 7,7 млрд долларов, чтобы стать эксклюзивным вещателем Ultimate Fighting Championship в США, подписал эксклюзивный контракт с братьями Даффер, создателями сериала "Очень странные дела" и договорился с издателем видеоигр Activision о производстве фильма по мотивам франшизы Call of Duty.

Специалисты полагают, что слияние Paramount и WBD способно трансформировать рынок стриминга, приближая его к формату традиционного телевидения. В то же время, критики выражают опасения по поводу возможного уменьшения конкуренции и предсказывают повышенное внимание со стороны антимонопольных органов.