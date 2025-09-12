«Радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало четыре таинственных слова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В 10:04 по бакинскому времени "Радиостанция Судного дня" передала слово "альма". Через две минуты она вышла в эфир с новым сообщением - "аутосыч".

В 10:32 радиостанция транслировала слово "древостой", через две минуты - "лучориал".

Эти слова еще не звучали в эфире.