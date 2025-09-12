https://news.day.az/world/1779990.html «Радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало четыре таинственных слова. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи". В 10:04 по бакинскому времени "Радиостанция Судного дня" передала слово "альма". Через две минуты она вышла в эфир с новым сообщением - "аутосыч".
«Радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения
В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало четыре таинственных слова.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
В 10:04 по бакинскому времени "Радиостанция Судного дня" передала слово "альма". Через две минуты она вышла в эфир с новым сообщением - "аутосыч".
В 10:32 радиостанция транслировала слово "древостой", через две минуты - "лучориал".
Эти слова еще не звучали в эфире.
