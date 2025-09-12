https://news.day.az/world/1779905.html Британский блогер показал протесты в Непале через свой объектив - ВИДЕО Британский трэвел-блогер снял впечатляющие и рискованные видео в Непале во время протестов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Британский трэвел-блогер снял впечатляющие и рискованные видео в Непале во время протестов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
