Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному), который состоялся 7 сентября.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

Отметим, 7 сентября 2025 года Государственный экзаменационный центр провёл дополнительный экзамен для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в выпускных экзаменах текущего года.