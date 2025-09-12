https://news.day.az/society/1780091.html Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному), который состоялся 7 сентября. Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
Отметим, 7 сентября 2025 года Государственный экзаменационный центр провёл дополнительный экзамен для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в выпускных экзаменах текущего года.
