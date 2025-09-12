11 сентября в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Фаиг Ахмед: Эпоха 2011-2024".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, большинство уникальных ковров, представленных на выставке, отражающей творчество заслуженного художника Фаига Ахмеда, экспонируются в нашей стране впервые.

Выступая на мероприятии, директор музея Амина Меликова рассказала о значении выставки. Она отметила, что современный художник Фаиг Ахмед, известный своим новаторским подходом к традиционному азербайджанскому ковроткачеству, гармонично сочетает этот древний вид искусства с современным мышлением, философией и технологиями. "Представленные работы ранее экспонировались в престижных музеях штатов Гавайи, Калифорния, города Новый Орлеан США, Нидерландов, Швеции и других стран. В экспозицию также вошли видеоработы "Социальная анатомия" (2016) и "Ты таинство" (2024). Также состоится презентация изданной в Германии новой книги "Фаиг Ахмед", - добавила А. Меликова.

Советник министра культуры Джахангир Селимханов высоко оценил творчество художника. Подчеркнув, что он долго ждал эту выставку, он сказал: "Фаиг Ахмед - художник с неординарным мышлением и творческим потенциалом. Он постоянно следит за мировыми тенденциями и работает над собой. Мы видим здесь плоды его 13-летней деятельности. Эти работы вносят вклад в наше понимание современного искусства. В работах художника, ставших культурным брендом Азербайджана в мире, мы видим гармонию как компьютерных технологий, так и человеческого труда. Произведения автора входят в коллекции Центра Гейдара Алиева (Баку), Художественного музея "де Янг" (Сан-Франциско), Художественного музея Бирмингема (Алабама), Чикагского института искусств, Художественного музея округа Лос-Анджелес и других престижных учреждений культуры".

Заслуженный художник Фаиг Ахмед, выразив благодарность, особо подчеркнул работу творческой команды.

Далее гости ознакомились с выставкой.

Экспозиция продлится до 30 декабря.