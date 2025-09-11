TikTok обвинил Францию

Представители TikTok отвергли обвинения французских властей в том, что социальная сеть представляет опасность для здоровья пользователей, и заявили, что их пытаются сделать "козлом отпущения".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство France Press.

"Законодатели пытаются сделать нашу компанию козлом отпущения в связи с проблемами, затрагивающими всю отрасль и общество в целом", - заявили в TikTok агентству. Компания назвала выдвинутые обвинения вводящим в заблуждение относительно ее деятельности.

11 сентября депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт обратился в прокуратуру Парижа после изучения отчета комиссии по поводу TikTok. Делапорт заявил, что, по его мнению, соцсеть сознательно подвергает здоровье и жизни пользователей опасности.

Целью создания комиссии было изучение психологического влияния TikTok на подростков. Причиной послужило распространение в социальной сети материалов, провоцирующих суицидальное поведение, самоповреждения, жестокость к животным, а также экстремистские и ксенофобские идеи.