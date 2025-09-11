Франция направит три истребителя в Польшу

Франция направит три истребителя Rafale для усиления защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такое решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон после инцидента с беспилотниками.

Как сообщил французский лидер, истребители будут действовать совместно с союзниками по НАТО. Макрон уточнил, что обсудил этот шаг с премьер-министром Польши Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой правительства Великобритании.

"Принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО", - заявил Макрон.