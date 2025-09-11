Кылыч едет в Армению

Специальный представитель Турции Сердар Кылыч отправляется в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Anadolu", специальный представитель по турецко-армянскому процессу нормализации, посол Сердар Кылыч в Игдыре в беседе с журналистами сказал о важности Зангезурского коридора.

Кылыч отметил, что проводится работа со специальным представителем в Армении, и в будущем планируется внести вклад в экономическую жизнь двух стран, в особенности, этого региона:

"Эта линия коммуникации важна не только между Турцией и Арменией, но и с точки зрения выхода ко всей Центральной Азии и тюркским республикам. Наше желание - в кратчайшие сроки открыть эту линию и способствовать экономике Игдыра и Карса".

Сердар Кылыч подчеркнул, что армянская сторона положительно относится к открытию границы, и до реализации некоторых проектов необходимо выполнить технические работы.

Отметим, Сердар Кылыч и возглавляемая им делегация пересекут КПП "Алиджан" и проведут встречи в столице Армении.