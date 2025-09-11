В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о психических расстройствах Никиты Михалкова .

Day.Az представляет публикацию:

Кажется, понятно, почему проект Никиты Михалкова называется "Бесогон". Сумасшедший Никита Сергеевич продолжает гнать какую-то бесноватую дичь об Азербайджане - недоумевая при этом, а чего это на него в Баку "обиделись".

Между тем, Михалков - да, сумасшедший, но дурачком он только прикидывается. Его роль - это роль этакого пропагандистского громоотвода. Говоря об Азербайджане, Михалков усиленно пытается скормить российской аудитории мысль о том, что отношения между Баку и Москвой испортились из-за "неблагодарности" Баку.

Наш бесноватый герой, со слюнями на глазах вспоминающий "прекрасное прошлое", "забывает" упомянуть, что отношения испортились не просто внезапно - а после того, как ВС РФ сбили азербайджанский пассажирский самолет и трусливо засунули голову в песок.

И кого вы пытаетесь обмануть?

Бейтесь в истерике сколько хотите, Никита Сергеевич! И вас вылечат!

Автор карикатуры - HSF