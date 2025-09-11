https://news.day.az/society/1779876.html Нахчыван и Агдам пострадали от сильного ветра - ФОТО Сильный ветер в Нахчыване стал причиной несчастного случая. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован по адресу: улица Тагиева, дом 10. Так, шквальный ветер сорвал кусок шифера с кровли, который упал на Аббасову Зенфиру Джалил гызы 1957 года рождения.
Пострадавшая 68-летняя женщина госпитализирована в Нахчыванскую центральную больницу.
Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ветер также нанес ущерб Агдамскому району. Сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии.
В ряде сел и поселков района произошел сбой в подаче электроэнергии, а также интернета.
В настоящее время продолжается работа по устранению последствий.
