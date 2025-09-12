https://news.day.az/society/1779943.html В Агдаме стартует новый этап строительства жилых домов В Агдаме стартует новый этап строительства жилых домов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, работы будут проводиться в пятом жилом массиве города, в микрорайоне О-136. Служба восстановления, строительства и управления в Агдаме, Физули и Ходжавенде уже завершила подготовительные работы.
В Агдаме стартует новый этап строительства жилых домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, работы будут проводиться в пятом жилом массиве города, в микрорайоне О-136.
Служба восстановления, строительства и управления в Агдаме, Физули и Ходжавенде уже завершила подготовительные работы.
Исполнение строительства поручено строительной компании SNT, с которой заключен контракт, в рамках которого компании выплачено 9 миллионов манатов.
Отметим, что компания SNT была зарегистрирована в 2009 году. Уставной капитал компании составляет 1 469,78 маната, ее законный представитель - Асланов Сулейман Шамседдин оглу.
