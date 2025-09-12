Банк Республика и Черноморский банк торговли и развития подписали крупное кредитное соглашение

Черноморский банк торговли и развития предоставил Банку Республика кредит в размере 25 миллионов манатов

Банк Республика, один из ведущих банков страны поддерживающий реальный сектор в Азербайджане и Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) подписали крупное кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 25 миллионов манатов сроком на 3 года.

Серхат Кёксал, Президент BSTDB отметил: "Кредитование в национальной валюте - один из самых эффективных способов поддержать малый и средний бизнес, позволяя ему расти устойчиво и уверенно, не испытывая бремени валютных рисков. Это партнёрство с Банком Республика является не только новым этапом нашего сотрудничества, но и стратегическим шагом на пути к укреплению ненефтяной экономики Азербайджана. Вместе мы создаём больше возможностей для предпринимателей, поддерживаем инновации и вносим вклад в долгосрочную экономическую устойчивость. Банк Черноморского торгового развития горд тем, что стоит рядом с Банком Республика в деле продвижения устойчивого роста и процветания по всей стране".

"Предоставленные ресурсы позволят Банку Республика расширить финансовые возможности малого и среднего бизнеса (МСБ), способствовать их устойчивому росту, укреплению ненефтяного сектора, созданию новых рабочих мест и поддержке новых бизнес-инициатив. Благодаря широкой филиальной сети Банк Республика, средства будут направлены на поддержку бизнеса по всей республике. Мы благодарим наших партнёров из BSTDB за сотрудничество и уверены, что привлечённые ресурсы помогут Банку Республика усилить поддержку реального сектора, особенно малого и среднего бизнеса, внося вклад в развитие экономики страны". - отметил Председатель Правления "Банка Республика" Тариэль Исмайлов.

